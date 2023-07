Botafogo vence Patronato fora e fica perto das oitavas da Sul-Americana

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Botafogo venceu o Patronato por 2 a 0, fora de casa, nesta quarta-feira (12), e se aproximou das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Os gols da partida saíram no segundo tempo. Carlos Alberto abriu o placar, aos seis minutos, e Janderson garantiu a vitória do Glorioso na partida de ida dos playoffs aos 19 minutos.

O Botafogo pode perder por até um gol de diferença na partida de volta que avança às oitavas para enfrentar o Guarani, do Paraguai.

As equipes voltam a se enfrentar para decidir quem vai às oitavas de final da Copa Sul-Americana na próxima quarta-feira (19), às 19h (de Brasília), no Nilton Santos. Antes disso, o Botafogo entra em campo para encarar o RB Bragantino neste sábado (15), também no Nilton Santos, às 21h (de Brasília), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

PATRONATO

Salvá, Geminiani, Ojeda, Domingo, Ghirardello; Vázquez, Barinaga (Alexandre Sosa), Novero, Esquivel; Arce (Valentín Pereyra), Valdez Chamorro (Russo). T.: Rodolfo de Paoli

BOTAFOGO

Lucas Perri, Di Placido (JP Galvão), Philipe Sampaio, Victor Cuesta (Luis Segovia), Marçal (Hugo); Danilo Barbosa, Breno, Eduardo (Gustavo Sauer); Júnior Santos, Carlos Alberto (Diego Hernández), Janderson. T.: Cláudio Caçapa

Local: Presbítero Bartolomé Grella, Entre Ríos, Argentina

Motivo: Ida dos playoffs da Sul-Americana

Árbitro: Gery Vargas (BOL)

Assistentes: José Antelo (BOL), Edward Saavedra Vargas (BOL)

VAR: Andrés Cunha (URU)

Cartões amarelos: Ojeda, Valdez Chamorro, Vázquez, Domingo (PAT); Diego Hernández (BOT)

Cartões vermelhos: Nenhum

Gols: Carlos Alberto, Janderson (BOT)