Beckham se rende a Messi: "É uma dádiva para os EUA"

David Beckham, coproprietário do Inter Miami, deu uma entrevista abrangente à edição desta quinta-feira do jornal espanhol Mundo Deportivo, na qual expressou sua animação com a aquisição do internacional argentino Lionel Messi.

O ex-jogador comparou o impacto da chegada do atacante de 36 anos aos Estados Unidos da América com a que ele mesmo teve, no verão de 2007, quando surpreendeu a todos ao deixar o Real Madrid e se juntar ao Los Angeles Galaxy, elevando o futebol a outro patamar no país.

"Messi é uma dádiva, um presente para o futebol norte-americano. Essa era minha visão, o que eu queria. Depois de conquistar tantos troféus na Europa, vê-lo em Miami é um desafio para ele. O objetivo era elevar o esporte a outro nível", afirmou.

"Messi é um dos maiores jogadores da história deste esporte e ainda tem sede de vitória. Eu o vi nos treinos. Nós trazemos jogadores com a ambição adequada, não importa em que momento da carreira eles estejam", completou.

