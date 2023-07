Cavani vai ser recebido pelos torcedores do Boca na Bombonera

Segundo o diário argentino Olé, Cavani vai ser apresentado nesta segunda-feira (31) na Bombonera, o emblemático estádio do Boca Juniors. A contratação do atacante foi anunciada oficialmente neste sábado. A apresentação será aberta aos sócios xeneizes.

O jogador uruguaio assinou um contrato válido até dezembro de 2024. Foi contratado a custo zero pelo Boca Juniors, já que saiu do Valencia através de uma desvinculação de contrato. Aos 36 anos, é o regresso do uruguaio à América do Sul, após passagens por Itália, França, Inglaterra e Espanha.

¿Hermosa mañana para unos mates, verdad? pic.twitter.com/sNyRJmkiMq — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) July 30, 2023

