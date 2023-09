Alheio aos rumores de transferência... Salah marca em Anfield

Apesar de todos os rumores que ligam Salah a uma mudança para a Arábia Saudita, nomeadamente o Al Ittihad, com valores de contrato 'astronômicos' o egípcio continua faturando pelo Liverpool. Fez os noventa minutos do encontro e além disso marcou o último gol da equipe, diante do Aston Villa, aos 54 minutos.

Confira o golo em questão, abaixo.