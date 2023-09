Treinador do Santos é acusado de assédio sexual e humilhações verbais

Há mais um escândalo sexual no futebol feminino! O treinador da equipe feminina do Santos, saiu do clube nesta quinta-feira (7) após acusações de assédio moral e sexual. A direção do clube recebeu pelo menos 19 cartas de jogadoras que denunciam os atos. O clube afirma estar investigando o caso eo treinador, Kleiton Lima, disse ser inocente.

O Globo Esporte teve acesso a algumas cartas das jogadoras. Muitas reclamam da roupa utilizada pelo técnico. Kleiton deixava "transparecer o órgão genital" e em outras ocasiões não usava "roupa íntima".

Acusam ainda o treinador de usar "diariamente" termos que transpareciam "falta com respeito", como “xerecada” e “tetada”. Há ainda relatos de agressões verbais, humilhações em público e insinuações sexuais.

Além de Kleiton, Júlio Resende, um analista, foi também acusado de assédio. A saída do treinador originou uma debandada no staff técnico, com outros sete elementos dizendo adeus ao Santos.