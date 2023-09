United reage às acusações contra Antony e anuncia 'afastamento'

O Manchester United informou, este domingo, que Antony não irá regressar aos treinos da equipe principal na segunda-feira, ao contrário do que estava previsto, reconhecendo "as acusações" de violência doméstica de que o brasileiro está sendo alvo.

"Os jogadores que não participaram nas partidas internacionais voltam aos treinos na segunda-feira. No entanto, foi acordado com Antony que ele adiará o seu regresso até novo aviso, com o intuito de responder às acusações", pode ler-se na nota oficial dos red devils, que prossegue.

"Como clube, condenamos atos de violência e abuso. Reconhecemos a importância de salvaguardar todos os envolvidos nesta situação e reconhecemos o impacto que estas alegações têm", conclui o clube inglês.

O jogador de 23 anos é acusado de ter ameaçado e agredido a antiga companheira, Gabriela Cavallin. Alegações que já levaram mesmo a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) a excluí-lo da lista de convocados elaborada por Fernando Diniz.

O jogador brasileiro já havia negado as acusações, em entrevista a um canal de televisão, garantindo que nunca atacou uma mulher e que a "verdade virá".

Leia Também: Antony enfrenta novas acusações: "Recusei sexo e me empurrou na parede"