Em baixa no futebol, Vítor Pereira chama brasileiros de mal-educados

Vítor Pereira revelou que a "falta de educação" foi o ponto que menos gostou da sua passagem pelo futebol brasileiro, onde treinou Corinthians e Flamengo. Em declarações na cimeira 'Thinking Football Summit', o treinador português foi desafiado a revelar o melhor e pior do futebol brasileiro e não teve dúvidas em responder, afirmando tratar-se de uma questão cultural.

"O que gostei menos foi da falta de educação. Muita falta de educação. Não estou apontando o A, o B ou o C, mas uma falta de educação geral. É preciso ter estômago. Não é da imprensa especificamente. É tudo o que envolve o futebol. Às vezes passa-se para lá do limite. A emoção extravasa para lá do limite e dizem-se coisas que nós aqui [Portugal] ainda não estamos preparados. Lá pode ser normal. É um bocadinho normal e cultural. E para nós é um bocadinho difícil", apontou Vítor Pereira, antes de revelar aquilo que mais gostou no Brasil.

"Jogar com estádios cheios, de arrepiar, isso é a coisa mais bonita que se vive no Brasil. Há muitos estádios que arrepia mesmo. Arrependimento? Como me vou arrepender sem lá ir? Eu vou experimentar e depois é que vejo. E a seguir vou outra vez, não tenho problema nenhum", garantiu o treinador português de 55 anos.