Mano diz que aguarda eleições no Corinthians para decidir reformulação

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Mano Menezes disse que o Corinthians aguarda as eleições presidenciais do clube para decidir sobre a reformulação do elenco.

"Acho que o presidente Duilio tem conseguido contornar essa situação muito bem. Eu falei com ele e com a sua gestão para a gente não antecipar nenhum tipo de assunto relativo à reformulação e entradas e saídas, porque isso seria péssimo para o momento que nós estávamos atravessando como equipe", comentou Mano durante sua participação no programa 'Arena SBT'.

"Então, estamos esperando a eleição, que vai aconteceu no próximo final de semana, e depois nós teremos um tempo muito aceitável para fazer aquilo que precisa ser feito e decidir as coisas que o clube precisa decidir", completou.

O cargo de presidente do Corinthians está sendo disputado entre André Negão (situação) e Augusto Melo (oposição).

A eleição está marcada para o dia 25 de novembro, no Parque São Jorge. Além disso, as 16 chapas do clube vão concorrer a 200 cadeiras no Conselho Deliberativo.