Thiago Silva e a derrota do Chelsea: "assumo total responsabilidade"

Já quando o Chelsea perdia por 2-1, Thiago Silva cometeu um erro lamentável que impediu a reviravolta dos blues. A bola foi ao centro do campo após gol de Lascelles, o defensor perdeu a bola e Joelinton aproveitou. No final do jogo, Thiago Silva recorreu às redes sociais para pedir desculpa aos torcedores.

"Estou arrasado. Não foi um bom dia para nós. Gostaria de pedir desculpa a todos pela derrota, especialmente aos meus colegas de equipe que acreditam em mim e me apoiam todos os dias. Assumo toda a responsabilidade. Vamos reunir forças e voltar mais fortes", garante o experiente jogador.

O Newcastle veio a ganhar por 4-1, aplicando uma pesada derrota aos homens de Londres. Thiago Silva está no Chelsea desde 2020, depois de passagens pelo AC Milan e PSG.

I'm devastated. It wasn't a good day for us. I would like to apologize to everyone for the defeat, especially to my teammates who believe in me and support me every day. I take full responsibility. Let's gather strength and come back stronger pic.twitter.com/sXP3ufJox8