Jogador do Deportivo Cali é suspenso e multado por apalpar funcionária

Teo Gutiérrez, ex-jogador do Sporting, está em 'maus lençóis'. O colombiano, que agora representa o Deportivo Cali, do seu país-natal, foi suspenso esta quinta-feira (30) por quatro partidas e multado em um milhão de pesos colombianos (cerca de 1,3 mil reais), por ter dado duas palmadas na bunda de uma funcionária do Deportes Tolima, no intervalo do jogo entre ambas as equipes, realizado no sábado.

No final da primeira parte, Teo dirigiu-se ao túnel insuflável que conduz aos vestiários. Lá, ele apalpou a mulher em questão - funcionária do estádio, no departamento de logística. Para piorar a situação, ao voltar para o segundo tempo, o ex-jogador do River e do Racing repetiu a ação.

Visto por um delegado e um árbitro do jogo, foi logicamente acusado pelo Comité de Disciplina da federação colombiana. O jogador negou a situação, e disse que a mulher lhe tinha pedido a camisa de jogo.

Não é a primeira vez que Teo Gutierrez está envolvido em polêmica. Em 2020, foi acusado de ter puxado de uma arma de fogo no vestiário do Racing Avellaneda, após a derrota perante o rival Independiente, do campeonato argentino. Negou tudo.

