Augusto Melo detalha busca por Gabigol

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Augusto Melo, futuro presidente do Corinthians, falou sobre o interesse do clube em Gabigol, atacante do Flamengo. A declaração foi ao programa "Seleção Sportv".

"Há interesse dos dois lados. Seria muito bom o Gabigol inspirar novos ares. Seria muito bom para o Corinthians [fazer] um investimento desse em termos de marketing, em termos de camisa. A gente vai chegar a um acordo se Deus quiser", afirmou.

Augusto Melo destacou ainda que o clube tem condições financeiras para trazer o jogador. Gabigol tem contrato com o Fla até o fim de 2024.

O Corinthians tem total condição. O Gabigol é um grande jogador, interessa a qualquer clube, tem as nossas características e por que não tentarmos uma boa conversa, que a gente quer sentar com o pessoal do Flamengo.

A marca do Corinthians é muito forte. Já estamos dando uma condição muito boa, uma credibilidade no mercado.