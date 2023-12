Endrick dá show de acrobacias na praia e as pernas dão que falar

No próximo ano, Endrick vai reforçar a equipe do Real Madrid.

Enquanto desfuta do fim da temporada no Brasileirão, Endrick desfila acrobacias nas praias canarinhas e as pernas do jogador de 17 anos são um dos temas mais comentados nas redes sociais: "É fora do normal", pode se ler.

