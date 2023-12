Ralf Schumacher: "Sinto falta do meu Michael daquela época"

Michael Schumacher sofreu um trágico acidente nos Alpes franceses há quase 10 anos. Desde então, pouco se sabe sobre o estado de saúde do antigo piloto de Fórmula 1 e os relatos que existem são sempre fracos em informações.

Ralf Schumacher, também antigo piloto de F1 e irmão de Michael, falou com saudade do heptacampeão do mundo.

"Sinto falta do meu Michael daquela época. A vida às vezes é injusta", disse em entrevista ao Bild.

"O Michael teve sorte muitas vezes na sua vida, mas depois aconteceu este trágico acidente. Graças a Deus, graças às opções médicas modernas, havia muito que poderia ser feito, mas nada é como antes", acrescentou.

