Corinthians usa Ivan de exemplo e impõe nova regra para emprestar jogadores

(UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians do presidente Augusto Melo estipulou uma nova regra para emprestar jogadores.

Não haverá mais empréstimo gratuito ou com o clube pagando parte dos salários. A norma adotada por Augusto tem apoio do diretor de futebol estatutário Rubens Gomes, o Rubão.

O time só emprestará atletas se receber dinheiro ou benefícios, como jogadores em troca ou percentuais de direitos econômicos.

Um exemplo é o do goleiro Ivan, que seria emprestado ao América-MG, mas acabará vendido ao Internacional.

O Corinthians cogitava um empréstimo simples de Ivan quando foi procurado pelo Inter e costurou um acordo para a saída em definitivo.

O clube alvinegro paulista receberá um valor em dinheiro e 20% dos direitos de Carlos Miguel, goleiro reserva de Cássio e considerado muito promissor pelo clube.

Esse caso fez o Corinthians repensar para buscar formas de valorizar mais seus ativos e evitar empréstimos onde só há economia de parte do salário no mês.

Isso já vale para Matheus Bidu e Roni, que foram procurados para empréstimo no mercado e ainda não foram liberados. Bidu está na mira de Goiás e Vitória, enquanto o Atlético-GO quer Roni.

