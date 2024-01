Jogador de 16 anos fratura pescoço; está paralisado dos ombros para baixo

A vida de Declan McDonald, de apenas 16 anos, sofreu uma reviravolta dramática no último sábado, quando sofreu uma grave queda durante um jogo de futebol entre as equipes juvenis do AC Rovers e o EK Burgh, na Escócia.

O jogador foi levado de ambulância para o Queen Elizabeth University Hospital, em Glasgow, onde foi diagnosticado com uma fratura no pescoço. Ele não apresenta sensibilidade dos ombros para baixo desde o incidente.

Declan foi submetido a uma cirurgia de dez horas no pescoço nesta quarta-feira. O prognóstico é de que ele provavelmente não voltará a andar, mas pode recuperar alguma sensibilidade e uso dos braços e das mãos com reabilitação e fisioterapia.

O AC Rovers emitiu um comunicado pedindo que os fãs mantenham Declan em seus pensamentos enquanto ele se recupera.