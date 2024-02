'Bomba' prestes a cair na F1: Lewis Hamilton vai para a Ferrari

Lewis Hamilton e a Ferrari são um dos casais mais badalados do mercado de pilotos da Fórmula 1. O relacionamento, que já dura há anos, pode estar prestes a se tornar oficial.

De acordo com o jornal espanhol AS, Hamilton deve deixar a Mercedes no final da temporada de 2024, mesmo tendo contrato até 2025. A sua transferência para a Ferrari está praticamente fechada, e faltam apenas alguns detalhes para serem acertados.

O lugar de Hamilton na Ferrari seria o de Carlos Sainz. Charles Leclerc renovou recentemente com a equipe italiana, e o espanhol seria o responsável por dar lugar ao britânico, que busca conquistar o seu oitavo título mundial na Fórmula 1 ao volante de um carro vermelho.

Se a transferência for concretizada, será uma das mais importantes da década na categoria mais alta do automobilismo. Hamilton vai iniciar sua 12ª temporada na Mercedes em 2024.

