Lewis Hamilton se despede da Mercedes com mensagem de esperança

Aos 39 anos e após 11 anos vinculado à Mercedes, Lewis Hamilton tomou a decisão surpreendente de assinar com a Ferrari. Embora inesperado, esse era um desejo que o britânico nunca escondeu, afinal, que amante de corridas não sonha em correr pela equipe de Maranello?

Nesta quinta-feira, Hamilton e a Ferrari dominaram as manchetes, e no final da tarde, a oficialização confirmou o que todos falavam: Lewis deixará a Mercedes no final de 2024 e correrá de vermelho a partir de 2025.

Hamilton não quis anunciar sua saída da Mercedes sem deixar uma mensagem, enfatizando a dificuldade dessa decisão. "Tive 11 anos fantásticos com esta equipe e estou muito orgulhoso do que alcançamos juntos. A Mercedes faz parte da minha vida desde os meus 13 anos, um lugar onde cresci, então tomar a decisão de sair foi uma das mais difíceis que já tomei. Mas chegou o momento certo para dar esse passo, e estou entusiasmado por enfrentar um novo desafio", afirmou o piloto de 39 anos. "Ficarei eternamente grato pelo incrível apoio da minha família Mercedes, especialmente do Toto, pela amizade e liderança. Estou 100% empenhado em apresentar o melhor desempenho possível nesta temporada e tornar meu último ano com as flechas de prata inesquecível", assegurou Lewis Hamilton.

