Corinthians entra na zona de rebaixamento do Paulista

(UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians termina o final de semana na zona do rebaixamento do Campeonato Paulista. A equipe de Mano Menezes perdeu para o Novorizontino em plena Neo Química Arena e se afundou na má fase.

O clube do Parque São Jorge tem a segunda pior campanha da atual edição. Com apenas três pontos, o Alvinegro paulista está à frente apenas do Santo André, que tem dois.

Além ser o lanterna do Grupo C, o Corinthians ocupa o Z2 geral. O regulamento do Paulista estabelece que serão rebaixados os dois times que menos pontuarem ao final da fase de grupos.

O time alvinegro tem a mesma pontuação da Portuguesa, que não jogou na rodada, mas fica atrás no saldo de gols -pela diferença mínima. O jogo da Lusa seria contra o Palmeiras, e foi adiado por causa da Supercopa do Brasil. Na última rodada, o Corinthians se livrou de ficar na zona da degola, justamente pelo saldo de gols, mas a situação virou com o revés por 3 a 1.

Os comandados por Mano vêm de quatro derrotas seguidas. Após ter vencido o Guarani na estreia, o time foi superado por Ituano, São Bernardo, São Paulo e Novorizontino. Com mais um resultado negativo, a organizada Gaviões da Fiel protestou e cobrou a saída do técnico.

O Corinthians tem mais sete jogos para reagir no Paulista. O próximo jogo é o clássico contra o Santos, quarta-feira (7), na Vila, às 19h30 (de Brasília).

