Goleiro de 5 anos erra e desaba em lágrimas; reação do árbitro é viral

Um lance inusitado e emocionante marcou a partida entre as equipes sub-5 do Atlético Baleares e Sóller, disputada no último fim de semana em Palma de Maiorca, na Espanha.

O pequeno goleiro do Atlético Baleares, de apenas cinco anos, agarrou a bola fora da grande área. Ao perceber o erro, o menino desabou em lágrimas inconsoláveis.

O árbitro da partida, com sensibilidade e bom senso, assinalou a falta, mas também fez questão de ir até o jovem jogador para consolá-lo. O gesto de carinho do árbitro foi aplaudido pelo público presente e rapidamente viralizou nas redes sociais.

O vídeo do lance mostra o menino ajoelhado no chão, chorando copiosamente, enquanto o árbitro se aproxima e coloca a mão em seu ombro. O juiz conversa com o garoto e o incentiva a levantar e continuar jogando.

O gesto do árbitro foi elogiado por muitos internautas, que destacaram a importância de se mostrar empatia e compaixão com as crianças, especialmente em momentos como este.

