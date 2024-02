Corinthians se salva por 4 segundos e supera novela por novo técnico

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians conseguiu oficializar a chegada de António Oliveira faltando quatro segundos para se encerrar o prazo para contar com o treinador na "decisão" contra a Portuguesa, neste domingo (11), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena.

António Oliveira foi registrado no BID às 18h59min56s desta sexta-feira (9). O expediente se encerraria às 19h (de Brasília), e só reabriria novamente na segunda, após a rodada.

O técnico precisava ser inscrito a tempo na plataforma da CBF para poder estrear no domingo. Ele já estava em São Paulo e até comandou o treino da manhã, mas a negociação ainda não estava finalizada.

NOVELA PORTUGUESA

Antes de regularizar António, o clube do Parque São Jorge também tinha que se resolver com Mano para o pagamento da rescisão. O regulamento do Paulista impossibilita que um novo treinador seja inscrito sem que a situação com o anterior esteja acordada.

A publicação do desligamento de Mano no BID saiu cerca de três minutos antes do limite. O clube e o treinador mantém sigilo sobre os termos da rescisão.

O Corinthians também precisava arcar com a multa de António no Cuiabá. Após "climão" com o clube do Mato Grosso, o Alvinegro paulista efetuou o pagamento de R$ 1,04 milhão, no final da tarde, para tirar o português de lá.

CAMINHO LIVRE

A solução "aos 45 do segundo tempo" faz com que António possa comandar o time contra a Portuguesa. O Corinthians está em crise, na zona do rebaixamento do Estadual, vindo de cinco derrotas consecutivas, e precisa reagir.

Na manhã desta sexta-feira, a diretoria corintiana demitiu o auxiliar Thiago Kosloski, que havia sido contratado havia um mês -e que comandou a equipe no clássico contra o Santos. Com isso, ficou uma lacuna na comissão técnica que preocuparia se o negócio com o técnico português não fosse realizado a tempo.

ESCALAÇÕES

Uma possível escalação inicial do time alvinegro tem: Cássio; Fagner, Félix Torres, Caetano e Hugo; Raniele, Maycon e Rodrigo Garro; Wesley, Gustavo Mosquito (Yuri Alberto) e Pedro Raul.

Do outro lado, a Portuguesa faz sua primeira partida sob o comando de Pintado, que assumiu o clube após a demissão de Dado Cavalcanti, e pode ir a campo com: Thomazella; Douglas Borel, Yeferson Quintana, Patrick (Diogo Silva) e Eduardo Diniz; Zé Ricardo, Eduardo (Ricardinho) e Giovanni Augusto; Felipe Marques, Henrique Dourado e Victor Andrade (Chrigor).

Estádio: Neo Química Arena

Horário: Às 16h (de Brasília) deste domingo (11)

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira

VAR: Daiane Muniz dos Santos

Transmissão: Paulistão Play e Cazé TV