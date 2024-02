Christian Horner quebra o silêncio após polêmica

Christian Horner, chefe da equipe Red Bull, está enfrentando uma investigação devido a alegações de "comportamento impróprio". Durante a apresentação do novo carro, Horner quebrou o silêncio, rejeitando veementemente "quaisquer acusações" e enfatizando o compromisso da equipe com a temporada iminente.

Ao abordar a situação, Horner destacou a unidade da equipe e a dedicação de todos para enfrentar os desafios que se aproximam. "Inevitavelmente, houve uma distração, mas a equipe está muito unida, e todos estão focados na temporada que se aproxima. Portanto, tem sido tudo muito normal. E o apoio tem sido fantástico", afirmou.

Horner ressaltou que sua principal prioridade está na temporada que se avizinha e negou completamente as acusações feitas contra ele. No entanto, mostrou disposição para colaborar plenamente com o processo de investigação. "Obviamente, nego totalmente quaisquer acusações que tenham sido feitas contra mim, mas é claro que vou colaborar com esse processo, que espero que esteja concluído num futuro próximo", acrescentou.

