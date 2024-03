Ex-Real Madrid critica duramente Vinicius Junior

Na noite desta quarta-feira, Predrag Mijatovic, ex-jogador e diretor esportivo do Real Madrid, não poupou críticas a Vinicius Jr. pelo lance em que apertou o pescoço do capitão do RB Leipzig na partida da Liga dos Campeões. Apesar da vitória e classificação do Real Madrid para as quartas de final, Mijatovic se manifestou na antena da Cadena SER e deu um conselho ao craque brasileiro:

"A camisa do Real Madrid não aguenta este tipo de comportamento. Eu o aconselho a encontrar uma forma de se tranquilizar. Caso contrário, nunca será um grande jogador."

Mijatovic, que vestiu a camisa merengue por 118 jogos e atuou como diretor esportivo entre 2005 e 2009, destacou a importância de Vinicius controlar suas emoções dentro de campo. Ele acredita que a falta de controle pode ser um obstáculo para que o jogador alcance seu potencial máximo.

A repercussão do lance

O lance em questão gerou grande debate entre os fãs de futebol. Alguns defendem Vinicius Jr., alegando que a provocação do capitão do RB Leipzig justificou sua reação. Outros, no entanto, condenam o comportamento do brasileiro, considerando-o antidesportivo e prejudicial à imagem do Real Madrid.