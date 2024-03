Daniel Alves: Justiça concede liberdade provisória mediante fiança

A Justiça de Barcelona concedeu nesta quarta-feira (20) a liberdade provisória ao ex-jogador brasileiro Daniel Alves. A decisão foi publicada na manhã de hoje e os juízes determinaram que Alves poderá aguardar a sentença definitiva em liberdade, mediante o pagamento de fiança de 1 milhão de euros (cerca de R$ 5,4 milhões).

Em fevereiro, Alves foi condenado a 4 anos e meio de prisão por agressão sexual. Ele foi acusado de estuprar uma mulher em uma boate em Barcelona. A defesa do ex-jogador recorreu da sentença e, posteriormente, pediu que ele aguardasse a deliberação final em liberdade.

Para garantir a liberdade provisória, Alves precisa cumprir algumas medidas:

- Pagar a fiança de 1 milhão de euros

- Entregar todos os seus passaportes (brasileiro e espanhol)

- Manter uma distância mínima de 1 km da residência da vítima, do seu local de trabalho ou de qualquer outro lugar frequentado por ela

- Não tentar se comunicar com a denunciante por nenhum meio

- Não deixar a Espanha

- Comparecer semanalmente ao Tribunal de Barcelona ou quantas vezes lhe for solicitado

A defesa de Daniel Alves ainda não informou se pagará a fiança. Ele está preso no presídio de Brians 2, a 40 km de Barcelona, onde Alves possui uma casa.

