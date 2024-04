Roy Keane não recua: "O jogo de Haaland é de jogador de quarta divisão"

O ex-jogador Roy Keane não poupou críticas ao atacante Erling Haaland após o empate em 3 a 3 entre Manchester City e Real Madrid na Champions League.

Haaland, que já havia sido chamado de "jogador da quarta divisão" por Keane após um empate com o Arsenal, teve mais uma atuação abaixo do esperado.

Keane, em seu podcast "Stick to Football", disse:

"Não entendo o problema. Elogio Haaland toda semana, assim como o Manchester City. Acho ele um atacante fantástico, mas o jogo geral dele é de jogador da quarta divisão. Ainda bem que ninguém concorda comigo, não espero que concordem. O jogo geral dele, semana após semana, não é nem de perto bom o suficiente. Como goleador e atacante, ele é o melhor, já disse isso. O jogo de apoios, a forma como entrega a bola e, por vezes, as opções que dá ou não dá aos companheiros de equipe... Como atacante e goleador, ele é o melhor do mundo, mas o resto do jogo dele é de jogador da quarta divisão."

As críticas de Keane geraram debate nas redes sociais. Alguns concordam com a avaliação do ex-jogador, enquanto outros defendem Haaland, destacando sua capacidade de marcar gols.

Leia Também: Messi está fora da Champions Cup e treinador do Inter Miami culpa a MLS