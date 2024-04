Seleção brasileira masculina de basquete demite técnico a cem dias dos Jogos de Paris

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A CBB (Confederação Brasileira de Basquete) anunciou nesta quarta-feira (17) que Gustavo De Conti não é mais treinador da seleção masculina.

O profissional deixa o cargo em um momento crucial para a equipe, a exatos cem dias do início dos Jogos Olímpicos de Paris e a dois meses e meio da disputa do pré-olímpico, de 2 a 7 de julho, na Letônia, onde o o Brasil terá a última chance de conquistar sua vaga na Olimpíada.

Em nota, ainda sem informar quem será o novo comandante da seleção, a CBB afirma que a saída de Conti ocorreu "comum acordo" depois de dois anos e meio com ele à frente do cargo.

Também com um breve anúncio, o treinador escreveu sobre sua saída no Instagram. "Hoje eu encerro um ciclo como treinador da seleção brasileira. Foi uma honra viver esse sonho. Agradeço a cada um que fez parte desse trabalho comigo. Sempre na torcida pelo melhor do basquete brasileiro. Sigo focado em conquistar títulos pelo Flamengo, projeto vencedor pelo qual tenho orgulho de lutar", afirmou.

No ano passado, sob o comando dele, a equipe acabou eliminada da Copa do Mundo realizada em Budapeste após uma derrota para a Letônia na fase classificatória, que levou a seleção brasileira a depender agora da disputa do pré-olímpico.

A confederação também anunciou as saídas de Diego Jeleilate, que ocupava o cargo de diretor técnico de seleções masculinas. Em seu lugar, entra Victor Mansure, que já ocupava o cargo de gerente de seleções e acumula passagens pela FIBA, NBA e pela própria CBB.