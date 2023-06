Joana Sanz garante que continuará "ao lado" do 'ex' Daniel Alves

Joana Sanz voltou a falar sobre tudo o que tem vivido desde a polêmica em que se viu envolvida desde o final do ano passado. Seu companheiro, Dani Alves, foi acusado de abusar sexualmente de uma jovem de 23 anos e permanece detido desde então.

Após anunciar publicamente a separação e decidir mudar de casa, a modelo agora voltou a falar sobre toda essa situação e até desmentiu algumas informações divulgadas pela imprensa internacional.

"Estou muito cansada. Eu não disse que não me importava mais com o Daniel. Nunca disse que queria ficar longe dele. Disse que não me importo com o que a mídia diz e que quero ficar longe disso. Não dele. Eu vou continuar ao lado dele", garantiu Joana, que recentemente deixou claro que acredita na inocência do jogador brasileiro.

Apesar disso, Joana Sanz acredita que houve traição, embora defenda o ex-jogador do Barcelona das acusações de abuso sexual.

