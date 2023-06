Neymar é exposto por mais uma mulher a quem enviou mensagem

Neymar continua envolvido em polêmicas após a divulgação de sua traição, ocorrida neste mês de junho. O jogador voltou a ser exposto, desta vez por outra modelo.

Celeste Bright compartilhou nos stories do Instagram uma mensagem que teria recebido do jogador brasileiro. Neymar respondeu a uma postagem da modelo com um emoji de aplauso, aparentemente tentando iniciar uma conversa.

Na publicação, Celeste também escreveu o seguinte: "Se você tem uma namorada ou esposa, não envie mensagens diretas para outras garotas. Isso é errado e muito desrespeitoso com sua companheira".

Veja abaixo o post em causa.



© Instagram/Celeste Bright

Vale lembrar que Neymar está à espera do seu segundo filho. Bruna Biancardi está grávida e decidiu perdoar a traição do companheiro.

