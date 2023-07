João Guilherme comenta relação com Maisa: “amor romântico, não”

João Guilherme bate um papo com Danilo Gentili nestaquarta (05). Cantor, ator, modelo e um influenciador com milhões de seguidores nas redes sociais, ele agora também é sócio de uma marca de roupas e fala sobre seu gosto e visão a respeito da moda: “você não precisa andar como um jovenzinho para estar na moda. Moda é arte e forma de expressão. É um estado de espírito. É sobre sentimentos e se sentir bem também. Eu (por exemplo) me sinto mais forte quando estou com cropped”.

Falando de suas viagens, conta sobre sua ida a Paris: “estive pela segunda vez, agora adulto, e foi divertidíssimo. Fomos também a trabalho por causa da semana de moda”. E revela uma curiosidade sobre outro destino: “estava lá em Nova York e lá agora é legalizado a maconha recreativa. Aí cheguei tardão, mas queria muito, porque já tinha ido para Nova York algumas vezes e nunca tinha sido recreativo. Aí fui lá, comprei um baseadinho e fui queimar. Aí estou lá, suave, mexendo no celular e juro para você: um ‘ratatouille’ (rato) sentado do meu lado. Tomei um puta susto”.

Sócio da marca de roupas “Filadélfio”, responde se entrou no ramo para conquistar mais garotas: “é ótimo, não vou negar. Mas não foi por isso, não.... Sempre quis trabalhar com moda de alguma forma e principalmente na parte criativa”. Ele presenteia Danilo e o elenco com algumas peças e fala ainda sobre o fato de seu pai, Leonardo, não aceitar as tendências trazidas por ele: “o problema dele é que ele nem prova.... Se ele deixasse eu vestir ele, ia ser muito ‘style’.... Ele é artista pra caramba, pode usar o que ele quiser”.

Recordando uma viagem que fez com o ex-cunhado, Leo Picon, afirma que eles chegaram a dormir em um carro por esquecerem de fazer reserva em hotel e declara a respeito do amigo: “é gente boa e é muito doidinho. Espontâneo”. Atualmente como o personagem Fabrício na série da Netflix “De Volta Aos 15, fala da segunda temporada e ainda sobre o lançamento da série “Musa Música”, contando detalhes de seu papel na trama: “é um personagem meio rebeldezinho. Os caras me colocam para fazer rebeldezinho e eu sou mó bonzinho”.

A respeito de sua amizade com Maisa Silva, comenta se os fãs shippam os dois. “Shippam cara, muito. Eu amo muito a Maisa e ela me ama. Então a gente é muito carinhoso um com o outro e a gente é próximo há muito tempo. A gente já gravou, já viu o outro passar vergonha, todo mundo já namorou, já voltou. Então a rapaziada fica nessa porque sempre que estou com a Má também faço questão de registrar. É amor, já. Amor romântico, não. Quer dizer, quem sou eu para dizer isso?! Só Deus sabe mas, amor romântico, não”.