Gigi Hadid surpreende ao compartilhar fotos da filha

Gigi Hadid sempre foi muito reservada em relação à partilha de fotos de sua filha, Khai, nunca revelando completamente o rosto da menina nas redes sociais.

No entanto, a modelo de 28 anos compartilha ocasionalmente algumas fotos de sua vida em família. Foi o que aconteceu no início desta semana, quando ela publicou algumas imagens de Khai em sua conta no Instagram.

Em uma das fotos, vemos Khai em pé, de costas, em um barco, usando uma saia de tule colorida. Em outras fotos, a menina está colhendo mirtilos e saboreando um sorvete ao lado da mãe.

"O melhor do verão!", escreveu Gigi Hadid na legenda da publicação.

Vale lembrar que Khai, que completará três anos em setembro, é fruto do relacionamento já encerrado da modelo com o cantor Zayn Malik.

