Alec e Hilaria Baldwin posam com os sete filhos em evento

Alec e Hilaria Baldwin não passaram despercebidos quando posaram no tapete vermelho do Festival Internacional de Cinema de Hamptons, no sábado em East Hampton, Nova York.

O casal não foi sozinho ao evento, pois levou os sete filhos, os pequenos Carmen Gabriela, de 10 anos, Rafael Thomas, de 8, Leonardo Ángel Charles, de 7, Romeo Alejandro David, de 5, Eduardo Lucas, de 3, María Lucía Victoria, de 2, e Ilaria Catalina Irena, de 1.

Nas fotografias que pode ver na galeria, Hilaria aparece com o filho mais novo ao colo. Lembrando que o ator, Alec, é ainda pai de Ireland Baldwin, de 27 anos, fruto da relação anterior com Kim Basinger.

Alec Baldwin já é avô, pois a filha mais velha, Ireland, foi mãe pela primeira vez em maio.