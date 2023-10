Ousada e sem roupa! As primeiras imagens de Anitta na série 'Elite'

Está prestes a estrear a sétima temporada da série de sucesso 'Elite', da Netflix, e a expectativa é ainda maior desde que se soube que Anitta irá integrar o elenco.

A cantora brasileira vai fazer parte desta produção juvenil e já é possível ver as suas primeiras imagens.

No teaser já divulgado, Anitta surge completamente nua, tomando banho, quando é depois surpreendida pela personagem Iván, interpretada pelo ator espanhol André Lamoglia.

Veja abaixo o vídeo.

Em outro teaser, compartilhado pela Netflix no Youtube, é revelado que Anitta será a nova professora de defesa pessoal do colégio Las Encinas, com a cantora mostrando seus treinos. Veja o vídeo mais abaixo.

A sétima temporada de 'Elite' estreia já no próximo dia 20 de outubro.

