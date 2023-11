Sylvester Stallone revela que foi agredido pelos pais durante a infância

Sylvester Stallone abriu o coração e comentou sobre as agressões físicas que garante ter sofrido pelas mãos dos pais, durante a infância.

Em 'Sly', o seu novo documentário biográfico, o ator, de 77 anos, começou lembrando o dia em que perdeu uma partida de pólo, o que deixou o pai, Frank Sr., muito revoltado.

"Ele se levantou da arquibancada, me agarrou pelo pescoço, me jogou no chão, pegou o cavalo e saiu do campo. Eu fiquei deitado no chão pensando: 'nunca mais quero ver um cavalo em toda a minha vida'", relatou Stallone.

O artista recordou ainda o fato de os pais estarem constantemente discutindo: "Eu estava na cama e conseguia ouvi-los gritarem. Ficava petrificado porque sentia até as paredes tremendo".

Também a mãe, segundo Stallone, o agredia, bem como ao irmão, Frank Jr.. "Ela era muito hábil com a escova de cabelo velha e a escova de banho, tinha unhas compridas que nunca se partiam. Ela dizia: 'vem aqui, você' [e batia-nos]", destacou.

Stallone assume ainda que ganhou alguma agressividade devido a estes comportamentos com os quais cresceu.

