Jennifer Aniston fala pela primeira vez dos últimos dias de Matthew Perry

Jennifer Aniston falou sobre a morte do amigo Matthew Perry em entrevista à Variety. A atriz disse que o ator estava "feliz" e "saudável" dias antes de falecer, no final de outubro.

"Ele tinha deixado de fumar. Estava a ficar em forma. Estava feliz - isto é tudo o que sei", disse Aniston, muito emocionada.

A atriz contou ainda que tinha falado com Perry na manhã do dia em que ele morreu.

"Estive a trocar mensagens com ele naquela manhã, o Matty engraçado. Ele não estava a sofrer. Ele estava feliz", destacou Aniston.

A atriz de "Friends" frisou também que Perry não teve uma recaída, ao contrário do que se especulou, referindo-se à luta do ator contra o álcool e as drogas.

"Quero que as pessoas saibam que ele estava realmente a ficar saudável. [...] Ele batalhou tanto. Ele enfrentou, de facto, uma situação difícil. Sinto muito a falta dele. Ele fez-nos rir muito", disse Aniston.

Perry foi encontrado morto em sua casa em Los Angeles no dia 28 de outubro. Ele tinha 54 anos.

