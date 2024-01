Perrengue chique? Looks que deixaram os famosos numa saia-justa!

Muitas vezes, quando elegemos uma roupa para sair, pensamos no visual geral do look, no caimento no corpo e no design. No entanto, acontece de esquecermos da questão do conforto e de checar se o traje está em perfeitas condições. E é no momento em que menos esperamos que passamos por situações constrangedoras em público e partes do nosso corpo, que preferíamos manter escondidas, são reveladas.

Pode ser um zíper com problema, a alça do vestido que soltou ou aquele tempo instável que levantou a saia. Quem nunca, né? E as celebridades não estão imunes a esses incidentes em grandes eventos.

No Brasil, Taylor Swift passou por perrengue por conta de seu figurino da 'Eras Tour'.

Na galeria, saiba mais sobre esse episódio embaraçoso da diva pop e relembre mais estrelas que ficaram numa saia-justa por conta de falhas nas roupas e outros imprevistos.