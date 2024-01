Melody diz que quer encontrar com Marcelo Cady, filho de Ivete Sangalo

Melody, de 16 anos, contou nesta segunda-feira (8) que está em contato com Marcelo Cady, filho da cantora Ivete Sangalo. Após Anitta sugerir de maneira descontraída durante um show em Salvador, que os dois deveriam ficar juntos, os jovens foram 'shipados' como um possível casal.

O vídeo do momento descontraído entre Anitta e a plateia viralizou nas redes sociais, levando Melody a abordar o assunto mais tarde. À equipe do Fofocalizando, ela comentou: "Ter a Ivete de sogra, eu não sei, mas a gente já está trocando contato, já estamos vendo de se encontrar. Ele parece ser bem gente boa, é só para conhecer mesmo". Melody, que gravou um remix da música "Mil Vezes" com Anitta, explicou que ela e Marcelo ainda não acertaram os detalhes do encontro. "Eu estava de férias em Gramado [no Rio Grande do Sul] esses dias e cheguei hoje, então a gente está vendo porque eu acabei de chegar em casa, mas em breve", afirmou a cantora.

Segundo Melody, Marcelo foi quem iniciou a conversa nas redes sociais. "Ele postou [o vídeo da Anitta], eu repostei e ele me chamou", revelou a jovem cantora. Durante o show, Ivete respondeu à Anitta após a declaração de que "Marcelo tinha que pegar a Melody": "Na verdade, ela tem que querer. Se ela quiser, vapo", afirmou Veveta.

Leia Também: Kate Middleton completa 42 anos: elegância e feminilidade em 42 looks