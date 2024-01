Atriz Claudia Alencar permanece estável, mas não consegue mais andar

A atriz Claudia Alencar, de 73 anos, segue internada na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, desde o dia 17 de dezembro. Ela foi diagnosticada com uma infecção bacteriana, que foi controlada, mas agora apresenta uma nova condição, que a impede de andar.

O filho da atriz, Yann Hatchuel, disse à revista "Quem" que a família e amigos estão preocupados com o estado de saúde dela. "Fico aliviado que a infecção bacteriana está bem controlada, mas agora me preocupo com esse novo problema", disse ele. "Mesmo após a cirurgia e com a infecção em estado mais agudo, minha mãe andava bem. À medida que esse mês foi passando, dores começaram a surgir e piorar. Nesse momento, ela não está mais andando."

A assessoria de Claudia Alencar informou que a atriz está sendo submetida a novos exames para esclarecer a causa da síndrome dolorosa. "Por ora, sem previsão de alta hospitalar", diz o boletim médico assinado pelos médicos Sergio Gurgel Fernandes e André Caetano Barbosa Campos.

