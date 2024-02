Aos 61 anos, Demi Moore surge arrasadora com vestido curto

Demi Moore já tem 61 anos, mas parece que a idade não passa por ela. Prova disso são as fotos que mostram a atriz de Hollywood chegando aos estúdios do "The Late Show With Stephen Colbert", nesta quarta-feira, 31 de janeiro, em Nova York.

Nas imagens, Demi aparece usando um vestido de estilo blazer, com detalhes em renda transparente, que lhe confere um visual elegante e sofisticado. A ex-mulher de Bruce Willis completou o look com sapatos pretos clássicos.

Demi Moore é uma das atrizes mais bem-sucedidas de Hollywood. Ela estrelou filmes como "Ghost", "Proposta Indecente" e "Striptease". A atriz também é conhecida por sua beleza e estilo.

