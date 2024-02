Acusada de exploração, Meghan Markle usa relógio de luxo que era de Diana

Meghan Markle decidiu promover o lançamento de seu novo podcast, resultado do acordo com a Lemonada Media, exibindo fotografias que têm um detalhe relacionado com sua sogra, a princesa Diana.

Na imagem disponibilizada abaixo, a atriz aparece com um relógio de ouro que pertencia à mãe de Harry, seu parceiro. O acessório é da marca Cartier e tem um valor estimado de 21.036 mil euros (cerca de 90.214,80 reais)

Ao The Sun, um especialista em assuntos reais destaca que Meghan "não tem o costume de usar joias da princesa Diana", tornando o uso deste relógio na fotografia em questão mais significativo, "aumentando a sensação de que ela e Harry estão tentando projetar o estatuto real de ambos".

Lembrando que essas imagens foram divulgadas em um momento em que Meghan e Harry estão envolvidos em novas críticas. O casal deu um novo nome ao seu site, com o endereço agora sendo sussex.com.

A página inicial do site apresenta ambos com seus títulos reais, apesar de os duques de Sussex terem renunciado ao papel de membros sêniores da família real britânica em janeiro de 2020. Assim, o novo endereço do site e essas designações reais têm sido alvo de críticas, acusando-os de "exploração".

Veja abaixo a fotografia em que Meghan Markle exibe o relógio Cartier que era de Diana, e também a própria princesa usando esse mesmo acessório.

Lemonada Media Announces New Partnership with Meghan, The Duchess of Sussex.



The Award-Winning Podcast “Archetypes” will be available to stream on all audio platforms for the first time this Spring, with Lemonada overseeing ad sales and distribution.https://t.co/U5tJxiDbLu… pic.twitter.com/U3WABJmQTE