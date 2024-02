Por que Anitta fez playback na Sapucaí? - Muitos artistas já foram criticados ao serem flagrados fazendo sincronia labial. Apesar do playback ser mal visto pelo público e a mídia, há várias razões que levam cantores e bandas a optarem por esse recurso. Claro, há os casos em que o alcance da voz ao vivo não é tão potente ou mesmo aqueles dias em que as estrelas acordaram afônicas. Em outros momentos, elas também 'cantaram' com ajuda de faixas pré-gravadas para conseguirem conciliar as coreografias no palco. Problemas técnicos e até pedidos de produtores em eventos isolados pesam ainda nessa embaraçosa decisão. Mas por que Anitta cantou playback na festa de 40 anos da Marquês de Sapucaí, no Desfile das Campeãs de 2024? Do pop ao rock, relembre os famosos que passaram vergonha ao serem flagrados fazendo playback na galeria!

© <p>AgNews/Getty Images</p>