Os grandes vencedores do Oscar 2024! - O 96ª edição do Oscar aconteceu no domingo, 10 de março, e foi uma noite altamente competitiva. A categoria Melhor Filme estava repleta de vencedores em potencial, após um ano incrivelmente forte para o cinema. 'Oppenheimer', de Christopher Nolan, ganhou 7 Oscars, incluindo o de Melhor Filme. Nas categorias de atuação, tivemos uma mistura de novatos promissores enfrentando atores experientes, muitos dos quais aguardavam sua estatueta desde o século passado! Clique na galeria e saiba mais sobre os vencedores de 2024 de Melhor Filme, Melhor Diretor e Melhor Ator/Atriz em papéis principais e coadjuvantes.

© Reuters