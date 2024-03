Saiba quem é Rose Hanbury; suposta amante do Príncipe William

Rose Hanbury, uma mulher de 38 anos com um passado intrigante, está no centro de um dos maiores escândalos da realeza britânica recente: rumores de um caso extraconjugal com o Príncipe William.

Rose começou sua carreira como modelo, desfilando para marcas famosas. Trabalhou como assessora para Michael Gove, político conservador e atual Secretário de Habitação e Comunidades do Reino Unido. Casou-se com David Rocksavage, diretor de cinema inglês e 7º Marquês de Cholmondeley, descendente de uma das famílias aristocráticas mais antigas da Inglaterra. O casal tem três filhos e vive em Houghton Hall, uma mansão ancestral em Norfolk.

Sua avó materna era Elizabeth Lambart, filha do 10º Conde de Cavan, e dama de honra no casamento da Rainha Elizabeth II com o Príncipe Philip. Essa ligação familiar a aproximou da realeza, especialmente de Kate Middleton.

A amizade entre Rose e Kate Middleton se consolidou quando os casais se tornaram vizinhos em Norfolk. Seus filhos se tornaram amigos, estreitando ainda mais os laços entre as famílias. No entanto, a relação entre as duas mulheres teria se deteriorado em 2017, quando rumores de uma traição entre William e Rose ganharam força.

A suposta infidelidade do príncipe William com Rose Hanbury já havia dominado as manchetes dos tabloides britânicos em 2019. O "The Sun" chegou a relatar uma "briga terrível" entre Kate e Rose após a revelação do caso. A pedido da Duquesa de Cambridge, Rose teria sido banida de eventos reais.

No ano passado, os rumores ganharam força novamente: a revista portuguesa Flash! chegou a dizer que William teria passado o Valentine's Day, o Dia dos Namorados internacional, ao lado de Rose, a suposta amante.

O escândalo abalou a imagem da realeza britânica e gerou especulações sobre o futuro do casamento de William e Kate. Apesar das turbulências, o casal permanece unido e segue com suas funções reais. Rose Hanbury, por sua vez, mantém um perfil discreto e evita aparições públicas.

O escândalo, apesar de ter diminuído em intensidade, ainda paira sobre a realeza britânica. As verdadeiras motivações e detalhes da suposta traição permanecem um mistério.

