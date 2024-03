Detalhes da cirurgia de Kate são um segredo até para a família

Dois meses após a sua cirurgia abdominal, a Princesa Kate Middleton ainda mantém os detalhes do procedimento em segredo, inclusive para familiares. Segundo fontes próximas à realeza, apenas algumas poucas pessoas, como o Príncipe Charles, a Duquesa Camilla e alguns membros seniores da equipe da Princesa, foram informados sobre a natureza da operação.

"É uma situação confusa e preocupante", disse uma fonte à revista Us Weekly. "Qualquer que seja o motivo da cirurgia, é algo pessoal e Kate deseja manter o máximo de privacidade possível. Ela talvez revele mais informações quando se sentir pronta, mas não há garantias."

A própria Princesa teria sido a responsável por manter o sigilo em torno da cirurgia, alegando ter direito à privacidade de suas informações médicas. A polêmica foto publicada no Dia das Mães, por outro lado, foi resultado de uma "decisão coletiva do Palácio" com o objetivo de dissipar teorias conspiratórias e agradecer ao público pelo apoio. No entanto, a iniciativa acabou gerando mais "caos", que o Palácio teve que "controlar desesperadamente".

O clima dentro da realeza é de estresse generalizado. A mesma fonte relata uma "sensação inquietante de que as coisas estão desmoronando na monarquia", o que gera grande pressão sobre o Príncipe William, herdeiro do trono.

Os últimos meses, segundo a fonte, foram os mais difíceis para Kate desde que entrou para a família real. "Ela está determinada a voltar ao trabalho e rezando para que este tumulto termine o mais rápido possível", afirmou.

