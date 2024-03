De biquíni, Preta Gil exibe cicatrizes e celebra: ‘Livre e feliz'

Em Itacaré para o casamento do ator Rômulo Arantes Neto com a influenciadora digital Mari Saad, a cantora Preta Gil esbanjou leveza e alegria em fotos de biquíni publicadas neste domingo (17). As imagens, que revelam as cicatrizes da sua luta contra o câncer no intestino, são um símbolo de sua plena recuperação.

"Livre e feliz", escreveu Preta na legenda, transmitindo a positividade que a acompanha desde o início do tratamento.

Na cerimônia, Preta emocionou os convidados ao cantar "Cheiro de Amor", de Maria Bethânia, ao lado do filho Francisco Gil. A escolha da música, que fala sobre recomeços e superação, foi perfeita para celebrar a vitória da cantora sobre a doença.

