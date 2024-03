Amigo de Harry e Meghan critica realeza e mídia após anúncio de Kate

Embora a Princesa Kate Middleton tenha compartilhado abertamente seu diagnóstico e tratamento de câncer com o público, nem todos se mostraram solidários. Christopher Bouzy, empresário e amigo do Príncipe Harry e Meghan Markle, gerou polêmica ao comparar o vídeo de Kate a uma "propaganda norte-coreana/trumpista".

Em um post no X, Bouzy acusou a realeza e a imprensa britânica de mentirem e de manipular imagens da Princesa. "As inúmeras manchetes de 'teoria da conspiração', embora se soubesse que muito do que estava sendo dito era verdade. Este é realmente algum tipo de propaganda da Coreia do Norte/Trumpista", escreveu ele.

Bouzy questiona a veracidade de fotos anteriores de Kate, sugerindo que a família real utilizou dublês para enganar o público. Apesar das críticas, ele expressou sua esperança de que Kate se recupere totalmente.

O Príncipe Harry e Meghan Markle, que descobriram o diagnóstico de Kate pela TV, enviaram um comunicado desejando saúde e cura à Princesa e sua família. "Esperamos que eles possam fazê-lo em privacidade e em paz", escreveram os duques de Sussex.

A comparação de Bouzy com "propaganda" gerou críticas, enquanto suas alegações sobre manipulações de imagens e uso de sósias reacendem a desconfiança em relação à realeza. É importante destacar que as fontes de Bouzy não foram reveladas e que a família real não se pronunciou sobre