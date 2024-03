Sammy Sampaio, ex-esposa de Pyong Lee, está internada após acidente

Sammy Sampaio, ex-esposa de Pyong Lee, encontra-se hospitalizada. A informação foi confirmada pelo perfil da influenciadora em suas redes sociais. De acordo com o Instagram "Let's Gossip", Sammy estava brincando com seu filho Jake, fruto do casamento com Pyong, quando caiu de costas de uma altura de 1 metro.

A influenciadora teria fraturado a bacia e a mão, e encontra-se sob cuidados médicos no hospital.

"Confirmamos o acidente da Sammy com familiares e pedimos suas orações. Estamos aguardando mais informações desde de manhã. Logo atualizamos melhor vocês. Orem pela nossa irmã", pediu a equipe.

[Legenda]© Reprodução- Instagram

