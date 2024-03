Rod Stewart se diverte com três de seus filhos em jogo de hóquei no gelo

O cantor Rod Stewart encantou seus seguidores no Instagram nesta terça-feira (21) ao compartilhar uma foto em que aparece curtindo um jogo de hóquei no gelo com três de seus oito filhos: Aiden, de 13 anos, Alastair, de 18, e Liam, de 29.

Aos 79 anos, Stewart é pai de uma família numerosa. Além dos três que o acompanharam no jogo, ele também é pai de Sarah, de 59 anos, Kimberly, de 44, Sean, de 43, Ruby, de 36, e Renee, de 31.

A foto, tirada durante a partida, mostra o artista sorrindo ao lado dos filhos, todos vestindo roupas de frio e com expressões de felicidade. Na legenda, Stewart escreveu apenas "Família", acompanhado de um emoji de coração.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Sir Rod Stewart (@sirrodstewart)

