William responde de forma 'fria e formal' mensagem de Harry e Meghan

Fontes do jornal Daily Mirror afirmam que a resposta do Príncipe William à mensagem enviada por seu irmão, Príncipe Harry, e a esposa dele, Meghan Markle, para a Princesa Kate Middleton após seu diagnóstico de câncer foi "fria e protocolar".

A resposta teria sido escrita por assessores de William com "ares diplomáticos", demonstrando a mágoa que ele ainda sente pelas declarações de Harry no passado.

"O William ainda está muito magoado pelas declarações do Harry no passado", disse uma fonte ao Daily Mirror. "Ele respondeu, mas foi uma resposta escrita pelo[s assessores do] Palácio e está longe de ser aquela resposta calorosa e informal que você esperaria entre dois irmãos".

A fonte acrescentou que a resposta foi "meio que formal, que você poderia esperar em uma troca entre dois diplomatas".

Harry e Meghan teriam feito contato com William, mas a resposta dele foi "de simpatia" e não incluiu nenhuma sugestão de que eles deveriam fazer as pazes e Harry retornar ao Reino Unido.

Kate Middleton tornou público seu diagnóstico de câncer há algumas semanas e pediu por privacidade durante seu tratamento de quimioterapia.

Em um vídeo, ela revelou que descobriu o problema de saúde em janeiro, após uma cirurgia no abdômen que a afastou de suas atividades oficiais.

Leia Também: Por que Kate Middleton não revelou o tipo de câncer que tem?