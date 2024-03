Rhayara Morais: Quem é a influencer encontrada morta no DF?

A influenciadora fitness Rhayara Morais, 34, foi encontrada morta no apartamento onde morava, em Águas Claras, no Distrito Federal, na última quarta-feira, dia 27. A ocorrência foi registrada na 21ª Delegacia de Polícia, em Taguatinga Sul, que investiga o caso.

A atleta contava com 143 mil seguidores em seu Instagram e mostrava nas redes sociais sua rotina de treinos na academia e preparação para competições, além de participar de ensaios fotográficos profissionais.

Rhayara havia se tornado atleta fisiculturista há dois anos. Ela conquistou o título de campeã brasiliense de levantamento terra na categoria até 70kg.

Em 2009, a influencer se aventurou como modelo de time de futebol. Ela representou o time de futebol do Gama no concurso "musas do Candangão".

