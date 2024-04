Olivia Munn fala sobre luta contra o câncer: "Não podia pegar meu filho"

A atriz Olivia Munn, conhecida por seus papéis na franquia "X-Men" e em "Deadpool", abriu o coração em entrevista à revista People para falar sobre sua batalha contra o câncer. Aos 43 anos, ela já passou por quatro cirurgias nos últimos meses, incluindo uma dupla mastectomia.

Em um relato emocionante, Munn descreveu o que considera o momento mais difícil da sua jornada até agora: "Quando voltei do hospital após a dupla mastectomia, meu filho Malcolm (2 anos) me pediu colo. Eu disse 'ah, não posso te pegar', e ele insistiu 'mas mamãe, me pega!'. Esse foi um dos momentos mais difíceis, porque tudo o que você quer fazer é pegar seu bebê".

A atriz também falou sobre o impacto psicológico das mudanças em seu corpo: "Eu me vi pela primeira vez após os procedimentos mais recentes e foi chocante. Foi muito mais difícil do que eu esperava. Foi um choque em meu sistema. Lembro-me de olhar para o espelho e ficar sem reação, apenas aceitei tudo que o médico estava dizendo. Quando cheguei em casa, tirei minha roupa e me olhei no espelho novamente. Foi aí que desmoronei completamente".

Apesar das dificuldades, Munn se mostra resiliente e grata pela oportunidade de lutar: "Recebi essa chance e sei que muitas pessoas na minha situação não tem essa opção. Então sou extremamente grata".