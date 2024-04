Neymar reage a mensagem de ex-amante; influencer rebate: 'Quer remember?'

Depois de mandar um presente romântico para Bruna Biancardi, mãe da sua filha, Neymar voltou a curtir mensagens de Fernanda Campos, sua ex-amante. A influencer expôs o print para rebater os haters e viralizou.

Os dois tiveram um caso quando o craque ainda estava com Bruna. Ela inclusive estava grávida. Na época, Fernanda diz que o jogador escondeu detalhes do namoro.

No Instagram, Neymar reagiu com coração a uma mensagem de 2023. No direct, Fernanda falava de uma camisa da seleção brasileira. Era um presente prometido pelo jogador. Na época, ele disse que tinha guardado e que entregaria pessoalmente.

Nas redes sociais, os fãs apontam que Neymar quer um remember com Fernanda. “Acho que ele quer entregar a camisa e te ver de novo, daquele jeito (risos)”, sugeriu um seguidor. “Parece que ele lembra da Bruna e automaticamente de você”, escreveu outro.

Em resposta na web, Fernanda disse que não é a primeira vez que ele curte mensagens antigas e contou que expôs o print para rebater críticas. “Dizem invento coisas com ele para aparecer. Olha aí o print, é sempre verdade. Nada de fake news”, se defende. “Acho que ele não me esqueceu (risos). Será que quer remember?”.

Recentemente, Fernanda Campos se tornou a brasileira mais bem paga por seus nudes e vídeos picantes. Ela atingiu o faturamento mensal de R$ 1 milhão na Privacy, plataforma adulta semelhante ao OnlyFans. Com a promessa de mostrar tudo o que o menino Ney viu, a influencer ainda tem assinantes famosos.